2017 01 15 09:49:17

Маскувальну сітку 20х10 для захисників, які на сході протистоять агресору, сплели учні спеціалізованої СШ № 5.

Про це повідомили у Миргородській міській раді.

До чергової акції долучилися школярі, вчителі та батьки.

За словами завуча закладу Олени Ярославської, це – потрібна справа, яка виховує у дітей патріотизм.