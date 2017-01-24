2017 01 24 09:40:45

Миргородському дитячому садку “Оленка” виповнилося 45 років

Дитячому садку “Оленка” виповнилося 45 років. Із ювілеєм колектив закладу привітали представники місцевої влади, давні друзі, маленькі вихованці та юні артисти ЦЕВу. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Дошкільний навчальний заклад №2, ясла-садок “Оленка” розпочав роботу ще в 1972 році. Тож цьогоріч ДНЗ урочисто відзначає свій 45-річний ювілей. На свято запросили увесь колектив, що налічує 68 працівників, а також поважних ветеранів садочку.

З привітаннями та подарунками завітали також керуюча справами виконавчого комітету міської ради Антоніна Нікітченко та начальник відділу освіти Тетяна Колибельнік. Вони наголосили, що “Оленка” є зразковим дошкільним навчальним закладом, якому батьки довіряють виховання своєї малечі.

За проектом, садочок розраховано на 260 місць. Та, зважаючи на його велику популярність, заклад сьогодні відвідує близько 290 хлопчиків та дівчаток. Аби розширити потужності садочка, у 2016 році тут відкрили додаткову групу. Завідувач ДНЗ, вихователь-методист Тамара Горбенко говорить: колектив дитсадка – команда справжніх професіоналів та ентузіастів своєї справи.