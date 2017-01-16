Миргородська місцева прокуратура відстоює інтереси держави у сфері використання землі
За інформацією 1-го заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Івана Сагайдачного, у 2016 році під час вивчення законності надання в оренду невитребуваних земельних часток (паїв) працівники прокуратури виявили факти порушення земельного законодавства при укладенні договорів оренди земельних ділянок загальною площею понад 280 га та вартістю більше 9 млн. грн.
«Зокрема, у 2007 році Миргородська районна державна адміністрація та місцеве товариство з обмеженою відповідальністю без виготовлення землевпорядної документації уклали 3 договори оренди земельних ділянок (невитребуваних часток (паїв), розташованих за межами населених пунктів, на території Попівської сільської ради району. Це призвело до незаконної передачі земель у користування комерційній структурі, через що прокуратура звернулася до господарського суду області з позовними заявами, в яких вимагала визнання недійсними укладених документів та звільнення земельних ділянок», – поінформував прокурор.
У грудні 2016 року рішенням суду один позов було задоволено, а ухвалами суду провадження в інших двох справах припинені, у зв’язку з добровільним розірванням сторонами спірних договорів оренди та поверненням землі розпоряднику.
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