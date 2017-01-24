2017 01 24 10:35:39

Миргородська місцева прокуратура пред’явила позов в інтересах Рокитнянської сільради

Миргородською місцевою прокуратурою до господарського суду Полтавської області пред’явлено позовну заяву в інтересах Рокитянської сільської ради Великобагачанського району до однієї зі шкіл району та приватної агрофірми щодо визнання недійсним договору про надання матеріально-технічної допомоги при вирощуванні сільськогосподарських культур, укладеного у березні 2014 року між школою та приватною агрофірмою, та зобов’язання повернути школі земельну ділянку комунальної форми власності. Про це повідомив 1-й заступник керівника Миргородської місцевої прокуратури Іван Сагайдачний.

За інформацією Івана Сагайдачного, відповідно до укладеного договору оренди землі між сільською радою та школою (користуючись минулим договором, який не був поновлений відповідно до вимог законодавства) школа передала земельну ділянку площею 10 га, вартістю понад 500 тис. грн. приватній агрофірмі, про що сторони підписали договір про надання матеріально-технічної допомоги при вирощуванні сільськогосподарських культур. Проте аналіз цього договору свідчить про його недійсність як удаваного правочину, направленого на приховування фактично вчиненого сторонами договору суборенди землі, який містить усі основні умови договору оренди, а саме: об’єкт оренди, його загальну площу, кадастровий номер, строк договору, плату за користування та як такого, що був укладений за відсутності відповідного дозволу власника земельної ділянки. Зважаючи на усі перелічені порушення, прокуратура пред’явила позов.