2017 01 23 09:54:02

Миргородець отримав почесну відзнаку Королівських ВПС Великої Британії



Старший лейтенант Михайло Лещенко, який проходить службу у 831 бригаді тактичної авіації, отримав почесну відзнаку Королівських ВПС з рук Державного секретаря з питань оборони Великої Британії Майкла Феллона – шаблю. За підсумками 2015 навчального року він став кращим випускником коледжу Королівських ВПС Кранвелл серед іноземців. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Курс базової офіцерської підготовки у Великобританії тривав 9 місяців.

“Курс було розділено на три семестри. По закінченню кожного семестру вирішувалось питання, чи курсант переходить на наступний, або ж залишається на повторний семестр. Оцінювались не лише наші знання з військових дисциплін, але й лідерські якості, продемонстровані під час польових виходів. Інструкторами аналізувалась поведінка та дії кожного курсанта в екстремальних умовах під дією різних факторів страху. Це була так звана «підготовка військовослужбовців з елементами ризику». Загалом навчання та практичний вишкіл були скеровані на боротьбу з тероризмом та успішне виконання миротворчих місій”, – розповів Михайло Лещенко.

За словами кращого випускника коледжу Королівських ВПС, безумовними атрибутами для успішної служби молодшого офіцера мають бути лідерські якості. Саме їх розвивали під час польових виходів, коли кожен курсант по черзі виконував командирські функції на певному проміжку маршруту. Офіцер Військово-Повітряних Сил – це військовий дух, відвага, емоційна врівноваженість, відповідальність, сила волі, швидка реакція та мобільність, стриманість та рівновага, готовність вести за собою майбутніх новобранців, психічно стійкий та фізично розвинений, професіонал та ерудит.