Миргород приймає делегації з Луганської та Донецької областей
Децентралізація: підсумки, перспективи та виклики. Цю тему продовжують обговорювати в Миргороді учасники виїзного семінару “Запуск регіонів: Донбас”. Сьогодні перший заступник міського голови Сергій Швайка та фахівці міської ради презентували досвід миргородської громади в реалізації політики енергозбереження та відповіли на запитання гостей з Луганської та Донецької областей. Про це повідомили у Миргородській міській раді.
Виїзні навчання-семінари для представників органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей за проектом “Запуск регіонів: Донбасу” організували в Миргороді невипадково. За словами представниці Міністерства регіонального розвитку України Лідії Євтушенко, Миргород – це передове місто у різних напрямках життєдіяльності. Особливо зацікавили учасників зі сходу проекти, в яких активну участь беруть мешканці, співпраця з міжнародними донорами, система поводження з побутовим відходами.
Лідія Євтушенко докладно проінформувала про реформу з децентралізації влади в Україні, її особливості та етапи. Коментуючи підсумки реформи децентралізації в Україні Лідія Євтушенко зазначила, що торік було створено 366 громад. На розвиток інфраструктури з державного бюджету виділено мільярд гривень.
Учасники семінару за круглим столом порушували актуальні питання для регіонів та отримували вичерпні відповіді від експертів.
Проект “Запуск регіонів: Донбас” здійснюється Українським інститутом міжнародної політики у партнерстві з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в рамках проекту Українська ініціатива зміцнення громадської довіри, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
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