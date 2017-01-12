2017 01 12 13:35:17

Минулоріч на Полтавщині оголосили про підозру особам у 8351 кримінальному правопорушенні

Завдяки командній роботі, при процесуальному керівництві прокуратури та співпраці з оперативними службами, слідчим підрозділам ГУНП в Полтавській області у 2016 році вдалося досягти позитивних результатів в службовій діяльності.

Зокрема, слідчими підрозділами територіальних відділів поліції областіпротягом 2016 року було розпочато досудове розслідування у 22911 кримінальних провадженнях. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Як зазначив Сергій Чиж, заступник начальника поліції Полтавщини: «Оголошено про підозру особам у 8351 кримінальному правопорушенні. Завершено досудове розслідування та направлено обвинувальні акти до суду у 8133 кримінальному провадженні, з них у 2397 кримінальнихпровадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, з яких 44 кримінальніпровадження про умисні вбивства, 25 кримінальних проваджень про тяжкітілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, у 95 розбійнихнападах, у 228 пограбувань.»

У сфері господарських та службових діяльності було розпочато досудоверозслідування у 409 кримінальних провадженнях. Оголошено про підозруособам у 134 кримінальних провадженнях зазначеної категорії. Завершенодосудове розслідування та направлено до суду обвинувальні акти у 75кримінальних провадженнях вказаної категорії злочинів.

Щодо злочинів вчинених організованими злочинними групами, то слідзазначити, що слідчими поліції області при процесуальному керівництвіпрокуратури за рік завершено досудове розслідування у кримінальнихпровадженнях та направлено до суду обвинувальні акти стосовнодіяльності чотирьох організованих злочинних груп, які вчиняли розбійнінапади, викрадення великої рогатої худоби з фермерських господарств таприватних володінь, торгівлею людьми.

На сьогодні слідчі підрозділи Головного управління Національної поліції вПолтавській області значно оновлені. Добігає завершення комплектуванняпідрозділів мотивованими до роботи кадрами. Тож робота поступовонабирає таких обертів, які вимагає сьогодення.

Перед особовим складом поставленні конкретні завдання, які єпріоритетними для суспільства й держави.