2017 01 05 09:23:30

Монетизована версія субсидій може запрацювати вже у квітні, – Коболєв

Монетизована версія субсидій може запрацювати вже у квітні 2017-го року. Такий прогноз на «5-му каналі» висловив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв, пише Укрінформ.

Йдеться про повернення коштів, які українські родини змогли заощадити на комірному. Наразі в уряді розробляють механізм розрахунку за субсидією і подальше переведення коштів зі спецрахунків на власні рахунки споживачів.

«Якщо споживачу було нараховано 100 гривень, а він використав 80. І на моє глибоке переконання, і це підтверджує міжнародна практика, залишок у 20 грн повинен бути переданий цьому споживачеві – як бонус за те, що він використав менше енергії, зекономив. І тут якраз ми робимо аналіз, чи компанії теплокомуненерго просто перестали зменшувати споживання газу при підвищенні температури. Це дуже загрозлива тенденція, яка вказує на те, що зменшені стимули для економії, і ці стимули треба повертати», – заявив голова «Нафтогазу».

Раніше Коболєв розповів, що монетизація субсидій, які одержуватиме населення від держави на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, дозволить запустити ринок газу для населення, в результаті чого споживачі зможуть обирати для себе постачальника газу.