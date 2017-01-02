Місцеві органи влади наділені повноваженнями з контролю за питанням нарахування заробітної плати працівникам на рівні не менше 3200 грн, – Гройсман
Уряд спільно з місцевою владою “з інтелектом” працюватимуть з тими роботодавцями, які порушуватимуть закон та не забезпечать виплату своїм працівникам заробітної плати на рівні не менше мінімальної заробітної плати у 3200 грн. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в інтерв’ю телеканалу Espreso.tv.
“Декілька місяців ми будемо серйозно працювати над цим, щоби моніторити ситуацію. У нас є достатньо аналітики: будемо брати у розрізі кожного району-міста і так далі бачити, яка була і стала зайнятість, повна-неповна, які причини. Ми це все будемо аналізувати і потім “з інтелектом” працювати з тими, хто порушує закон”, – зазначив Прем’єр-міністр, коментуючи потенційні інструменти контролю щодо виплати роботодавцями заробітних плат не менше рівня мінімальної заробітної плати у 3200 грн.
Глава Уряду зауважив, що виявлене неспівпадіння у оформленому та реальному виді робочого часу працівника – повного, неповного, за приховування працівників каратиметься штрафом у сотні тисяч гривень.
“Краще на виробництві чи у малому бізнесі заплатити людям достойну заробітну плату, щоб людина у тебе працювала, сплатити податки і виробляти свою продукцію”, – зазначив Володимир Гройсман.
У випадку необхідності повідомити про зловживання роботодавця, працівник може звертатися до місцевої влади, органів влади обласного рівня.
Прем’єр-міністр зазначив, що у законах, прийнятих разом з Державним бюджетом, місцеві органи влади були наділені повноваженнями з контролю за питанням нарахування заробітної плати працівникам.
“Питання в тому, що 60% ПДФО, які будуть сплачені за працюючого, потрапляють до місцевого бюджету. Тому місцевий бюджет сьогодні зацікавлений, щоби повнота сплати за роботу людей була не менше рівня мінімальної заробітної плати 3200 грн. Я теж у цьому зацікавлений. Я би хотів, щоби людина реально отримувала на руки кошти. Це для мене дуже важливо. Це боротьба з бідністю, стимулювання внутрішнього ринку. Це позитивно вплине на економіку нашої країни”, – підкреслив Володимир Гройсман.
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