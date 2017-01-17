Міськрада хоче повторно заборонити продаж алкоголю вночі

Відповідний проект рішення оприлюднили на сайті Кобеляцької міської ради. Згідно з ним, забороняється продаж алкогольних напоїв на території міста із 21-ої до 7-ої ранку.

«З метою недопущення поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пияцтва, порушень громадського порядку та дотримання тиші у нічний час доби виконком Кобеляцької міськради вирішив заборонити продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) на території міста Кобеляки у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та у закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях, крім закладів ресторанного господарства, у період з 21-ої години вечора до 7-ої ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята», – деться у повідомленні.

Також закладам ресторанного господарства заборонено продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива в тарі виробника та на винос. Дія цього рішення поширюється на всіх суб’єктів господарювання на території райцентру незалежно від форм власності, які зареєстровані в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Кобеляцька міська рада рекомендує відділу поліції активізувати роботу з метою недопущення розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законом місцях, появи в громадських місцях у нетверезому стані.

Крім того, у повідомлені вказано, що зауваження і пропозиції щодо проекту цього рішення виконавчого комітету приймаються до 16 лютого.