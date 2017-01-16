2017 01 16 11:31:59

Міністр соцполітики розповів про основні запропоновані складові пенсійної реформи

Пенсійна реформа здійснить революцію у свідомості українців. Таку думку висловив Міністр соціальної політики України, окреслюючи контури майбутньої пенсійної реформи, під час розмови з постійним представником Міжнародного валютного фонду Жеромом Ваше.

Як пише “Урядовий портал”, основна проблема Пенсійного фонду України – велика фінансова прірва, що її необхідно закривати, аби можна було вже в недалекому майбутньому всім потребуючим сплачувати хоча б мінімальні пенсії. На 2017 рік дотація Пенсійного фонду з державного бюджету складатиме 142 млрд грн, у 2016-му – вона була в розмірі 145 млрд грн.

Серед основних запропонованих складових пенсійної реформи Міністр назвав зменшення страхового стажу. Якщо раніше пропонувалося на момент виходу на пенсію, – за час „ч” було взято 1 січня 2021 року – неодмінною умовою отримання пенсії потенційний пенсіонер на згадану дату мусить мати не менше 20 років страхового стажу, при цьому загального – 30 років, тоді лише 8% українців могли б претендувати на пенсію. Зараз мова йде про те, аби знизити цю страхову цифру до 15 років, але на момент 1 січня 2018 року, й тоді уже 30% громадян зможуть претендувати на державне пенсійне забезпечення.

Цей термін дано, аби всі молодші почали платити внески, а старші почали впорядковувати свою страхово–пенсійну картину з ЄСВ.

За словами Міністра, пенсіонери поділяються на чотири категорії. Перша – пенсії за віком. Цій категорії громадян за певних, зазначених вище умов, платитиме Пенсійний фонд.

Буде надана можливість купити собі ці 15 років страхового стажу. Скажімо, до такої категорії громадян Міністр відносить тих, хто працює за кордоном. Ця сума складе близько 130 тисяч гривень: по 704 гривні за кожен місяць множиться на 15 років.

Андрій Рева прогнозує, що таких може бути не багато: близько півтори тисячі чоловік.

Також можливо буде законодавчо прописано, що той, хто претендує на пенсію, не може одночасно працювати на роботі. Тобто, або пенсія, або робота.

Другий вид пенсій – з інвалідності. Джерелом виплат цій категорії громадян буде не Пенсійний фонд, а Фонд соціального страхування. Він зараз на останній стадії формування і почне працювати вже з квітня цього року. Водночас готуються документи для передачі органів медико–соціальної експертизи під управління Міністерства соціальної політики. Разом з тим керівник Міністерства наголошує на проведенні ревізії, бо як зазначає, там є чимало зловживань і не всі офіційно визнані людьми зі інвалідністю насправді є такими. Особливо чимало, на думку Міністра, є запитань до 3 групи інвалідності.

З Фонду соціального страхування фінансуватимуть і пенсії по втраті годувальника.

У четвертій категорії пенсій – за вислугою років – залишаються лише військовослужбовці. Вислуга залишається сталою – 25 років. Однак єдиний соціальний внесок із їхніх зарплат платитиметься у подвійному розмірі. Оскільки, за словами Міністра, у військовослужбовців усіх категорій достатньо високий ризик отримати травми, каліцтва. І це з одного боку. З іншого – причина ще й у тому, що ЄСВ платитиметься меншу кількість років. За задумом авторів пенсійної реформи, до 60 років пенсію військовослужбовці отримуватимуть з державного бюджету. Після 60-ти – з Пенсійного фонду.

Також у планах передбачається скасування усіх надбавок.

«Якщо ця схема буде прийнята, то дефіцит Пенсійного фонду зникне в 2024 році, – сказав Андрій Рева. – Ця система соціально справедлива, бо і для президента, і для простого робітника установлюється однаковий підхід нарахування пенсій. Ми усвідомлюємо, що з прийняттям цього закону шок у наших співгромадян може бути таким, як і після підвищених тарифів. Але це вимушений і необхідний крок, аби збалансувати Пенсійний фонд. Крім того, важливо ще й спонукати українців відмовитися від хибної звички думати, що держава за них має усе вирішити, а змусити усвідомити, що майбутнє кожного в його руках».

Цей законопроект планується подати на розгляд Верховної Ради в березні цього року. За словами Андрія Реви, він має бути прийнятий у першому читанні, а набути чинності в липні поточного року.

У ході зустрічі представник МВФ Жером Ваше та Міністр соціальної політики України торкнулись також і теми уточнення параметрів, що на них базується система субсидій для населення. У цьому сегменті також будуть декотрі зміни, але остаточні дані будуть виведені в квітні, після закінчення опалювального сезону.

Як відомо, в цьому опалювальному сезоні знизилися соціальні норми споживання газу з 7 м. куб на 1кв. м. до 5,5 м. куб. До європейського стандарту – 4 м. куб на 1 кв. м. обговорюється перспектива переходу в 2019 році.