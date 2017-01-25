Мінінфраструктури пропонує поетапну індексацію тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні в 2017 році

Про це йдеться у проекті наказу міністерства “Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні”, оприлюдненому на сайті відомства.

Таким чином індексація тарифів повинна відбутися в усіх категоріях потягів і вагонів, окрім вагонів першого класу потягів “Інтерсіті+”, зокрема у квітні на 10% та ще на 10% у жовтні.

У пояснювальній записці до документа йдеться по те, що передбачається приведення нинішніх тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у відповідність з основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку на 2017 рік, які до цього затвердив уряд. Індексація тарифів у грудні цього року до грудня попереднього року становитиме 21%.

Понад те, рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні, як зазначається у документі, не змінювали з жовтня 2014 року в усіх типах вагонів, крім вагонів СВ і “Інтерсіті+”, а в вагонах СВ – з 2009 року.

“В умовах прогнозу на 2017 рік без індексації тарифів для приведення пасажирських перевезень до рівня беззбитковості (нульової рентабельності) тарифи на перевезення необхідно було б підвищити в три рази”, – пояснили у Міністерстві.

Також проблеми із залізничним транспортом України обумовлені тим, що на нього здійснюється велике соціальне навантаження через здійснення приміських і внутрішніх пасажирських перевезень за тарифами, які нижче економічно обґрунтованого рівня, а також перевезень пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством.

Таким чином перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2016 році очікується на рівні 9,9 мільярдів гривень, а у цьому році, відповідно до прогнозів, понад 11 мільярдів гривень.

“Індексація тарифів дозволить частково зменшити перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і в деякій мірі компенсувати витрати на утримання парку пасажирських і багажних вагонів”, – підсумовується у документі.

Також йдеться про те, що тільки за підсумками 2016 року обсяг перевезень багажу та вантажобагажу очікується на рівні 12,4 млн тонно-км, за здійснення таких перевезень отримано 10,1 млн грн доходів.

При цьому витрати становили 54,7 млн грн. Отримані доходи покривають витрати на 18,4%, що вдвічі менше, ніж в цілому по пасажирських перевезеннях у внутрішньому (далекому) повідомленні (37,4%).