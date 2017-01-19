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Оголошення, Суспільство, Україна



2017 01 19 14:43:03

Мінекономіки набирає людей у команду підтримки реформ

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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку створює Команду з підтримки реформ. Головними напрямками діяльності Команди стануть реформа держпідприємств, державної служби, публічних закупівель та дерегуляція. Фахівці з Команди підтримки реформ працюватимуть у тісному зв’язку з відповідними департаментами Міністерства та підсилять їхню інституційну спроможність. Результати роботи Команди підтримки реформ оцінюватимуться за чіткими показниками ефективності.

Мінекономрозвитку запрошує професіоналів із різних сфер діяльності долучитися до Команди з підтримки реформ. Конкурсна комісія, яка складатиметься з представників Міністерства та міжнародних донорів, обиратиме з усіх бажаючих кандидатів на наступні посади:

  • Директора, що буде відповідати за загальну координацію та прогрес впровадження визначених реформ,
  • Старшого проектного менеджера, старшого і молодшого  консультантів, відповідальних за реформу держпідприємств,
  • Старшого проектного менеджера і старшого консультанта з приватизації,
  • Старшого проектного менеджера реформи НАК “Нафтогаз України”,
  • Старшого юриста,
  • Спеціаліста з комунікацій,
  • Старшого проектного менеджера, старшого і молодшого  консультантів, відповідальних за реформу держслужби,
  • Старшого проектного менеджера, старшого консультанта  з питань дерегуляції,
  • Старшого проектного менеджера, старшого консультанта з питань публічних закупівель.

Повний опис вимог до всіх спеціалістів (англійською): http://bit.ly/2iyKkRA.

Структура та завдання команди підтримки реформ (українською): http://bit.ly/2joJifD.

Кандидати повинні надіслати всі документи англійською мовою на електронну пошту: rst@me.gov.ua до 10 лютого 2017 року.

Перелік необхідних документів:

–          заповнена аплікаційна форма (завантажити можна тут http://bit.ly/2jROo0h);

–         щонайменше одна професійна рекомендація (від керівника/менеджера);

–          резюме апліканта;

–          очікуваний рівень заробітної плати  (лише для інформування).

Розглядатися будуть лише заявку, що містять весь наведений перелік документів. Відібраних аплікантів буде запрошено на інтерв’ю. 

 
 

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