Мінекономіки набирає людей у команду підтримки реформ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку створює Команду з підтримки реформ. Головними напрямками діяльності Команди стануть реформа держпідприємств, державної служби, публічних закупівель та дерегуляція. Фахівці з Команди підтримки реформ працюватимуть у тісному зв’язку з відповідними департаментами Міністерства та підсилять їхню інституційну спроможність. Результати роботи Команди підтримки реформ оцінюватимуться за чіткими показниками ефективності.

Мінекономрозвитку запрошує професіоналів із різних сфер діяльності долучитися до Команди з підтримки реформ. Конкурсна комісія, яка складатиметься з представників Міністерства та міжнародних донорів, обиратиме з усіх бажаючих кандидатів на наступні посади:

Директора, що буде відповідати за загальну координацію та прогрес впровадження визначених реформ,

Старшого проектного менеджера, старшого і молодшого консультантів, відповідальних за реформу держпідприємств,

Старшого проектного менеджера і старшого консультанта з приватизації,

Старшого проектного менеджера реформи НАК “Нафтогаз України”,

Старшого юриста,

Спеціаліста з комунікацій,

Старшого проектного менеджера, старшого і молодшого консультантів, відповідальних за реформу держслужби,

Старшого проектного менеджера, старшого консультанта з питань дерегуляції,

Старшого проектного менеджера, старшого консультанта з питань публічних закупівель.

Повний опис вимог до всіх спеціалістів (англійською): http://bit.ly/2iyKkRA.

Структура та завдання команди підтримки реформ (українською): http://bit.ly/2joJifD.

Кандидати повинні надіслати всі документи англійською мовою на електронну пошту: rst@me.gov.ua до 10 лютого 2017 року.

Перелік необхідних документів:

– заповнена аплікаційна форма (завантажити можна тут http://bit.ly/2jROo0h);

– щонайменше одна професійна рекомендація (від керівника/менеджера);

– резюме апліканта;

– очікуваний рівень заробітної плати (лише для інформування).

Розглядатися будуть лише заявку, що містять весь наведений перелік документів. Відібраних аплікантів буде запрошено на інтерв’ю.