Мінекономіки набирає людей у команду підтримки реформ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку створює Команду з підтримки реформ. Головними напрямками діяльності Команди стануть реформа держпідприємств, державної служби, публічних закупівель та дерегуляція. Фахівці з Команди підтримки реформ працюватимуть у тісному зв’язку з відповідними департаментами Міністерства та підсилять їхню інституційну спроможність. Результати роботи Команди підтримки реформ оцінюватимуться за чіткими показниками ефективності.
Мінекономрозвитку запрошує професіоналів із різних сфер діяльності долучитися до Команди з підтримки реформ. Конкурсна комісія, яка складатиметься з представників Міністерства та міжнародних донорів, обиратиме з усіх бажаючих кандидатів на наступні посади:
Директора, що буде відповідати за загальну координацію та прогрес впровадження визначених реформ,
Старшого проектного менеджера, старшого і молодшого консультантів, відповідальних за реформу держпідприємств,
Старшого проектного менеджера і старшого консультанта з приватизації,
Старшого проектного менеджера реформи НАК “Нафтогаз України”,
Старшого юриста,
Спеціаліста з комунікацій,
Старшого проектного менеджера, старшого і молодшого консультантів, відповідальних за реформу держслужби,
Старшого проектного менеджера, старшого консультанта з питань дерегуляції,
Старшого проектного менеджера, старшого консультанта з питань публічних закупівель.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+