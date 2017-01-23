2017 01 23 11:26:02

Медики спостерігають зниження захворюваності на ГРВІ на Полтавщині

За даними ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України», на Полтавщині станом на 23 січня 2017 (за 3-й тиждень) продовжується зниження захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип, показник по області нижче за епідемічний поріг.

За тиждень захворіло понад 5 тисяч 800 осіб, показник на 44% нижче за епідпороговий, порівняно з попереднім тижнем спостерігається його зниження на 11%. Дітей захворіло понад 3 тисячі (52% захворілих), захворюваність серед дітей зросла на 5%.

За минулий тиждень госпіталізовано 309 хворих, серед них 167 – діти.