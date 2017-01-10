2017 01 10 12:03:43

Лубенці вшанували пам’ять видатного земляка Василя Симоненка

Не зраджуючи традиції багатьох років, всупереч погодним катаклізмам та особистим справам, чисельна літературно-мист ецька спільнота Лубенщини, керівництво району та міста, громадськість, гості 8 січня навідуються у село Біївці, аби всім разом відзначити Симоненкове Різдво. Цього року «витязю молодої української поезії» виповнилося б 82 роки, проте він був і залишиться молодим, адже «іде по найдовшій у світі дорозі з розплющеними 28-літніми очима». А те, що Василь Симоненко устиг написати за своє коротке земне життя, зробило його ім’я одним із найяскравіших у літературі України, подарувало визнання та безсмертя.

Рідне поетове село Біївці та проста селянська хата, звідки він пішов у широкий світ, привітно зустріли гостей. До меморіальної дошки, встановленої на фасаді, поклали квіти. Яскраво і влучно, торкаючись найпотаємніших закутків душі, впродовж літературного заходу звучало поетичне Василеве слово: з уст начальника відділу культури і туризму райдержадміністр ації Людмили Пазенко, сільського голови Біївецької сільської ради Ніни Остапенко, поетеси Лариси Галич, випускниць літературної студії імені Олени Теліги. Вдячні земляки шанобливо зберігають пам’ять про поета, популяризують його творчість. Лише за минулий рік хату-музей В.Симоненка відвідало понад 1,5 тисячі гостей.

Щиро вітали громаду села та всіх присутніх голова районної ради Григорій Угляниця, перший заступник голови райдержадміністр ації Сергій Сіряченко, депутат обласної ради Руслан Ляшко. Сергій Сіряченко передав вітання з нагоди визначної для Лубенщини події від голови райдержадміністр ації Тетяни Качаненко та висловив переконання, що на громадянському подвигу В. Симоненка зростатиме не одне покоління українців, адже у свідомості народу навічно закарбувалася правдива поезія нашого земляка.

Переступивши поріг Василевого дитинства, прихильники його творчості поринули у затишок простої селянської хати, звідки поет черпав силу і натхнення.

За словами голови літоб’єднання імені О.Донченка при газеті «Лубенщина», головного редактора газети, члена НСПУ Олександра Міщенка, лубенці не лише зберігають літературну славу поета-шістдесятн ика, але й популяризують та примножують її. І зазвучало поетичне слово наших земляків, поетів Анатолія Устименка та Бориса Кононенка. Впродовж багатьох років проводиться конкурс читців творів В. Симоненка серед учнівської та студентської молоді. Засновано дві премії його імені. Саме лауреатів журналістської премії щороку нагороджують під час заходу у приміщенні хати-музею. Цьогорічним лауреатом визначено харківського журналіста Владислава Проненка, котрого нагородив голова Лубенського медіа-клубу Олександр Назарець.

Насолодившись атмосферою єднання із Симоненком, виконавши усі разом його безсмертні «Лебеді материнства», учасники заходу рушили ходою, яку очолили перший заступник голови райдержадміністр ації Сергій Сіряченко, голова районної ради Григорій Угляниця, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністр ації Юлія Білокінь, начальник відділу культури і туризму райдержадміністр ації Людмила Пазенко, директор районної бібліотеки імені В.Малика Валентина Сьомак, заступник начальника міського управління культури і мистецтв Світлана Васюк, творча інтелігенція, до пам’ятника поету, встановленого у 2005 році за сприяння родини Григорія Тараненка, студентського та викладацького колективів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та громади села.

Захід продовжився у Тарандинцівській ЗШ І-ІІІ ступенів, яка носить ім’я видатного земляка. Гостей зустрічали директор школи, Заслужений учитель України Микола Кадука та сільський голова Тарандинцівської сільської ради Анатолій Тітенко, запропонувавши покласти квіти до меморіальної дошки поету. Упродовж 19 років, як наголосила Світлана Яценко, музей В. Симоненка Тарандинцівської школи запрошує відвідувачів. Музейні кімнати зберігають чимало експонатів, найціннішим з яких є живий голос Симоненка. Гості слухали вірші поета в авторському виконанні та у виконанні учнів Тарандинцівської ЗШ І-ІІІ ступенів.

Кульмінацією заходу стало нагородження лауреатів літературно-мист ецької премії імені В. Симоненка за 2016 рік, заснованої Лубенською районною радою у 2000 році.

У номінації «література і публіцистика» перемогу здобула поетеса Наталія Харасайло.

У номінації «мистецтво і монументальна скульптура» лауреатом стала архітектор Ірина Козакова.

За словами директора навчального закладу Миколи Кадуки, В.Симоненко – орієнтир патріотизму, стержень, навколо якого ми повинні об’єднатися. Саме ці слова та спільне виконання Симоненкового заповіту стали завершальним акордом заходу».