Лубенські лісівники у зимовий період підгодовують диких тварин
На території ДП «Лубенський лісгосп» в осінньо-зимовий період облаштували близько 40 спеціальних майданчиків для підгодівлі звірів кормом та овочами. Найчастіше поїсти навідуються косулі, лані та дикі кабани. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий.
В осінньо-зимовий період, коли жителям дикої фауни стає складно самостійно добувати їжу, працівники лісових господарств області, на території яких розташовані мисливські господарства, розпочинають підгодівлю диких тварин. Найчастіше поїсти навідуються косулі, лані та дикі кабани.
Також, як йдеться в повідомленні, на кожному майданчику є солонці – стовпчики, з яких звірі можуть злизувати сіль. А для зайців-русаків лісники облаштували спеціальні годівниці із сіном.
“Вдячний нашим працівникам мисливських господарств за небайдужість, відповідальність і турботу про фауну Полтавщини”, – написав Роман Товстий.
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