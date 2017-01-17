Лісівники України у минулому році відтворили більше лісів, ніж зрубали протягом 2015 року
Дані інфографіки наведені по лісам Держлісагентства, площа яких становить 7,6 млн га, або 73% всього лісового фонду України
Протягом 2016 року у лісогосподарських підприємствах, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, були відтворені ліси на площі 52,6 тис. га, що перевищує площу суцільних зрубів (50,1 тис. га) майже на 5%. Такі дані оприлюднило Держлісагентство на своєму сайті.
Зокрема, у минулому році висаджено 34,4 тис. га лісових культур, з яких 2,6 тис. га нових лісів. Завдяки природному поновленню було відтворено майже 18,2 тис. га лісів.
Так, на Поліссі в 2016 році було відновлено 22,5 тис. га лісів при площі зрубів 22,3 тис. га; у Лісостеповій зоні – 13,4 тис. га при площі зрубів 12,5 тис. га, у Степовій зоні – 4,7 тис. га при площі зрубів 3,3 тис. га; у Карпатах було висаджено 12,0 тис. га лісів при площі зрубів 12,0 тис. га.
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