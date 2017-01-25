2017 01 25 12:25:36

Лісівники Полтавщини незабаром розпочнуть весняну посадкову кампанію

Лісівники Полтавщини незабаром розпочнуть весняну посадкову кампанію. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий.

Якість молодих насаджень в першу чергу залежить від якості насіння. Державне підприємство «Лубенський лісгосп» ще восени заготовило достатню кількість лісового насіння. І навіть перевиконало поставлене завдання: планували у 2016 році заготувати 2210 кг насіння, а вдалося зібрати аж 3606,7 кг.

Найбільше отримали якісного насіння дуба – 1535 кг. Заготовлені також і насіння дуба червоного – 447кг, берези – 79кг, вільхи чорної – 12,7кг, ясеня звичайного – 15кг, липи дрібнолистої – 14кг, клена гостролистого – 50кг, клена-явора – 12кг, акації білої – 80кг, горіха чорного – 1334кг, маслинки вузьколистої – 28кг.