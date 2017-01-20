2017 01 20 10:18:24
Лічильники тепла сьогодні встановлять на двох багатоповерхівках Кременчука
Як повідомляє Кременчуцька міська рада, сьогодні, якщо дозволятимуть погодні умови, телогенергетики планують провести роботи з встановлення теплових лічильників на 2 багатоповерхівках міста.
Зокрема, такі роботи можуть проводитися за адресами, просп. Свободи, 39/43 та пров. Героїв Бреста, 39.
Міська рада звертає увагу жителів вищезазначених будинків на тому, що відповідно до технологічного процесу під час монтажних робіт слід відключати теплоносій. Енергетики запевняють, що споживачі не відчують дискомфорту через його відключення, бо триватиме воно недовго
Мітки: кременчук•новини полтавщини•теплолові лічильники
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