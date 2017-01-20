2017 01 20 10:18:24

Лічильники тепла сьогодні встановлять на двох багатоповерхівках Кременчука

Як повідомляє Кременчуцька міська рада , сьогодні, якщо дозволятимуть погодні умови, телогенергетики планують провести роботи з встановлення теплових лічильників на 2 багатоповерхівках міста.

Зокрема, такі роботи можуть проводитися за адресами, просп. Свободи, 39/43 та пров. Героїв Бреста, 39.