Курс валют від Нацбанку: євро підскочив на півгривні, долар – на третину

Сьогодні євро піднявся вище 28 гривень, а долар здорожчав на 30 копійок

Про це повідомляє Еспресо.тв з посиланням на сайт НБУ.

Таким чином, долар США подорожчав на 30 копійок. Тим часом євро подорожчав на 45 копійок.

Курси валют:

100 доларів США – 2719.0858

100 євро – 2842.2604

100 польських злотих – 643.9048

10 російських рублів – 4.5153

100 швейцарських франків – 2652.8471

100 юанів – 390.9251