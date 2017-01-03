2017 01 03 08:59:20
Курс валют від Нацбанку: євро підскочив на півгривні, долар – на третину
Сьогодні євро піднявся вище 28 гривень, а долар здорожчав на 30 копійок
Про це повідомляє Еспресо.тв з посиланням на сайт НБУ.
Таким чином, долар США подорожчав на 30 копійок. Тим часом євро подорожчав на 45 копійок.
Курси валют:
100 доларів США – 2719.0858
100 євро – 2842.2604
100 польських злотих – 643.9048
10 російських рублів – 4.5153
100 швейцарських франків – 2652.8471
100 юанів – 390.9251
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