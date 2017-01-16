2017 01 16 10:03:35

Купувати техніку країни-агресора – злочин проти українців

ПАТ «АвтоКрАЗ» – єдиний вітчизняний виробник вантажної техніки із повним технологічним циклом виробництва, занепокоєний відвертим ігноруванням окремими посадовцями рішення РНБО, введеного в дію Указом Президента Петра Порошенка 17 жовтня 2016 року, стосовно санкції проти російського виробника вантажівок «КАМАЗ». Рішення Ради нацбезпеки передбачало обмеження торгових операцій терміном на рік із повним припиненням поставок КАМАЗів до України.

Проте, за результатами останнього тендеру ПАТ «Укргазвидобування», закритому декілька днів тому, переможцем визнано ПАТ «ВО «Автотранспортни к» із заявленим ним на конкурс экскаватором–пла нувальником ЕW25-М1 на шасі 6х6 автомобіля КАМАЗ-43118. Аукціон проводився 14.11.2016 року, (посилання на тендер https://smartten der.biz/governme nt/details/55766 0), переможця визнано в останніх числах минулого року. Яким чином і чому «ВО «Автотранспортни к» вирішив порушити Указ Президента України та чому замовник вибрав саме КАМАЗи, знаючи про існування цього закону, – не відомо.

Вважаємо такий крок не лише непатріотичним, а й ганебним для українців та шкідливим для економіки країни. Адже санкції щодо «КАМАЗу» в РНБО ввели як інструмент протидії російській агресії на Донбасі і Криму. КАМАЗ активно постачав і постачає техніку збройним силам РФ, він вигравав багатомільярдні тендери на поставку техніки в інтересах Міноборони Росії. Крім того, техніка «КАМАЗ» стала “символом” так званих “гумкомвоев” і “братньої військової допомоги”, колони КАМАЗів регулярно не санкціоновано перетинають кордон України, не дивлячись на численні протести української влади. Армійські КАМАЗи стали ілюстрацією російської агресії і явним її доказом.

Проте, за даними AUTO-Consulting (http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37941 ), «КАМАЗ» у 2016 році продав в Україні 105 вантажівок повною масою понад 3,5 т. Тобто Україна профінансувала економіку агресора, ігноруючи прийняті Урядом постанови.

Трудовий колектив ПАТ «АвтоКрАЗ» звертається до посадовців, керівників підприємств, у тому числі тих, що роблять закупівлі за державні кошти, усвідомити, що кожна перерахована країні-агресору гривня повертається до нас військовою технікою та оснащенням, забирає життя українських захисників. Прохаємо українську спільноту та Уряд пильно стежити за такими порушеннями та притягувати до відповідальності причетних.

Прес-служба ПАТ “АвтоКрАЗ”