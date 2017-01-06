Кременчужани, які народились у 2000 році, зобов’язані приписатися до призовної дільниці до 31 березня



Із 1 січня до 31 березня 2017 року оголошується приписка до призовної дільниці громадян 2000 року народження, які постійно або тимчасово проживають у місті Кременчук та Кременчуцькому районі. Такий наказ підписано по Кременчуцькому об’єднаному міськвійськкомату, повідомляє Кременчуцька міська рада.

На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” з 1 січня до 31 березня 2017 року оголошується приписка до призовної дільниці громадян 2000 року народження міста Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області. Зокрема, явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, постійно або тимчасово проживають на території м.Кременчука та Кременчуцького району, а також громадяни старшого призовного віку, які не були приписані раніше.

Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою: Кременчук, вул.Г.Жадова 6 у визначений для них час, маючи при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою до 26 січня 2017 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу.