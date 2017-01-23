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Медицина, Полтавщина, Суспільство



2017 01 23 10:50:23

Кременчужани стали менше хворіти на ГРВІ

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Медики зауважують, що в медичних установах зареєстроване зменшення кількості викликів сімейних лікарів до хворих на ГРВІ пацієнтів. Про це повідомили сьогодні під час щотижневої апаратної наради.

Зокрема, упродовж минулого тижня медики обстежували на дому на 20-25 хворих  менше, ніж це було в грудні місяці.

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