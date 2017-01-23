2017 01 23 10:50:23

Кременчужани стали менше хворіти на ГРВІ

Медики зауважують, що в медичних установах зареєстроване зменшення кількості викликів сімейних лікарів до хворих на ГРВІ пацієнтів. Про це повідомили сьогодні під час щотижневої апаратної наради.