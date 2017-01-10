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Полтавщина, Суспільство



2017 01 10 09:20:01

Кременчужанку Тамару Остроушко привітали із 100 річним ювілеєм (ФОТО, ВІДЕО)

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Учора свій сторічний ювілей відзначала кременчужанка Остроушко Тамара Олександрівна. Привітати її з цією поважною датою сьогодні завітали секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко, працівники департаменту праці та соціального захисту населення на чолі з його керівником Володимиром Поляковим, представники ветеранської організації та засобів масової інформації міста.

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Як повідомляють у Кременчуцькій міській раді, Юрій Гриценко побажав ювілярці міцного здоров’я, щастя, благополуччя, зазначивши, що Тамара Олександрівна своїм приклададом показує, що необхідно хотіти жити, любити життя і тоді можна зустріти свій 100 річний ювілей в теплому колі рідних і близьких людей. Він вручив їй квіти, матеріальну допомогу та подарунки від кременчуцької міської влади. Теплі слова вітання на адресу іменниниці висловили також всі присутні.
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Оптимізм Тамари Остроушко просто враажає, вона прожила нелегке життя, але залишилася життєрадісною і надзвичайно привітною людиною. Ювілярка народилася у Краснодарському краї в багатодітний родині, була учасницею Другої світової війни. У 1955 році переїхала з родиною до Кременчука. Працювала у Кременчуцькому тресті їдалень та заводі дорожніх машин. Сьогодні проживає разом з донькою та її чоловіком, любить читати, співати, із задоволенням декламує вірші і проводить час із правнуками.
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Іменинниця подякувала гостям за щирі вітання і заспівала для них свою улюблену пісню «Катюша».

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