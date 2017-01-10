2017 01 10 09:20:01

Кременчужанку Тамару Остроушко привітали із 100 річним ювілеєм (ФОТО, ВІДЕО)

Учора свій сторічний ювілей відзначала кременчужанка Остроушко Тамара Олександрівна. Привітати її з цією поважною датою сьогодні завітали секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко, працівники департаменту праці та соціального захисту населення на чолі з його керівником Володимиром Поляковим, представники ветеранської організації та засобів масової інформації міста.

Як повідомляють у Кременчуцькій міській раді, Юрій Гриценко побажав ювілярці міцного здоров’я, щастя, благополуччя, зазначивши, що Тамара Олександрівна своїм приклададом показує, що необхідно хотіти жити, любити життя і тоді можна зустріти свій 100 річний ювілей в теплому колі рідних і близьких людей. Він вручив їй квіти, матеріальну допомогу та подарунки від кременчуцької міської влади. Теплі слова вітання на адресу іменниниці висловили також всі присутні.

Оптимізм Тамари Остроушко просто враажає, вона прожила нелегке життя, але залишилася життєрадісною і надзвичайно привітною людиною. Ювілярка народилася у Краснодарському краї в багатодітний родині, була учасницею Другої світової війни. У 1955 році переїхала з родиною до Кременчука. Працювала у Кременчуцькому тресті їдалень та заводі дорожніх машин. Сьогодні проживає разом з донькою та її чоловіком, любить читати, співати, із задоволенням декламує вірші і проводить час із правнуками.