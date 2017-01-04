Комунальники Кременчука просять не залишати автомобілі обабіч міських доріг
У період снігопаду кременчужан просять не залишати техніку обабіч міських доріг, щоб забезпечити можливість роботи снігоприбиральної техніки. Про це йдеться на сайті Кременчуцької міської ради.
Комунальні служби Кременчука готуються до ліквідації наслідків погіршення погодних умов, про які попереджають у гідрометеослужбі. Очікувані опади у вигляді снігу та мокрого снігу, зниження температурних показників зовнішнього повітря протягом наступних днів, починаючи з 5 січня, можуть додати роботи комунальникам.
За дорученням міського голови Віталія Малецького всі служби житлово-комунального сектору міста працюватимуть в ці дні в посиленому режимі. Для того, щоб снігоприбиральна та посипальна техніка мала можливість максимально та оперативно очистити від снігу проїжджі зони, на її шляху не повинно бути перешкод.
Міська влада Кременчука звертається до власників транспортних засобів із проханням не залишати надовго свої автомобілі без нагляду, а паркувати їх у спеціально відведених для цього місцях, а також не виїжджати без нагальної необхідності під час великих опадів.
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