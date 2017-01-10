Кременчуцьким поліцейським вдалось менше ніж за годину розшукати викрадений автомобіль
Сьогодні, опівдні, до поліції звернувся 33-річний кременчужанин та повідомив, що невідома особа здійснила угон його автомобіля «Рено». Поліцейським вдалось розшукати викрадений автомобіль менше ніж за годину. Про це повідомляють на сайті ГУ НП в Полтавській області.
Орієнтування по угону були направлені всім нарядам патрульних.
Менше ніж за годину розшукуване авто вдалося встановити на околицях Кременчука – водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
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