2017 01 23 09:41:47

Кременчуцький та польський університети підписали угоду про співпрацю

З успіхом завершилася програма з підвищення фахової кваліфікації для представників професорсько-викладацького складу факультету права, гуманітарних і соціальних наук КНУ ім. Михайла Остроградського, що проходила на базі навчальних закладів Республіки Польща. Варто відмітити, що в складі кременчуцької групи були два доктори і чотири кандидати наук, які мали можливість ознайомитися з системою вищої освіти Польщі в Краківській Академії імені Анджея Фрича Моджевського. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

У рамках стажування українські вчені та викладачі вивчали польську мову, обмінювалися українським досвідом організації навчального процесу, впровадженням інновацій в навчальний процес, методами активізації студентів на заняттях.

Кременчужани побували в деканатах, на кафедрах, в науковій бібліотеці та інших важливих підрозділах вузу. Під час перебування представників Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського в Кракові, директор КП «Кременчук Інвест» Андрій Мельник підписав Угоду про співпрацю між двома вузами, який стане постійно діючим проектом.

Після проходження стажування кременчуцькі наковці отримали відповідні сертифікати. Канцлер Академії професор Клеменс Буджовскі подякував українським гостей за активну участь у стажуванні, а КП “Кременчук Інвест” за організацію приїзду, висловивши надію на подальшу співпрацю з містом Кременчук, Кременчуцьким національним університетом ім. Михайла Остроградського та КП “Кременчук Інвест”. Після вручення сертифікатів, кременчужанам вручили книги для Центру польської культури, освіти і науки при КрНУ.