2017 01 04 10:40:56

Кременчуцькі спеціалісти по роботі з населенням прийматимуть жителів Молодіжного за новою адресою



У Кременчуці, після капітального ремонту було відкрито контакт-центр №1, приміщення якого розташоване за новою адресою – проспект Лесі Українки, 26. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.

До зони його обслуговування належать такі території: вул. Довженка; вул. Енергетиків: 1А, 11–55; вул. Княгині Ольги (вул. Червоних слідопитів); вул. Молодіжна: 1/2– 39; вул. Тараса Бульби (вул. Трохима Карнаухова): 13–13/1 к.2, 15, 19–19Б, 25; 27; вул. Тараса Бульби (вул. Трохима Карнаухова): 12–12 к.2, 14, 16–18, 20; квартал 297: 2–9; проспект Лесі Українки (проспект 50-річчя Жовтня): 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/10, 36, 38, 40–40А, 42.