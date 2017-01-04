Кременчуцькі спеціалісти по роботі з населенням прийматимуть жителів Молодіжного за новою адресою
У Кременчуці, після капітального ремонту було відкрито контакт-центр №1, приміщення якого розташоване за новою адресою – проспект Лесі Українки, 26. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.
До зони його обслуговування належать такі території: вул. Довженка; вул. Енергетиків: 1А, 11–55;вул. Княгині Ольги (вул. Червоних слідопитів);вул. Молодіжна: 1/2– 39;вул. Тараса Бульби (вул. Трохима Карнаухова): 13–13/1 к.2, 15, 19–19Б, 25; 27; вул. Тараса Бульби (вул. Трохима Карнаухова): 12–12 к.2, 14, 16–18, 20;квартал 297: 2–9;проспект Лесі Українки (проспект 50-річчя Жовтня): 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/10, 36, 38, 40–40А, 42.
Спеціаліст по роботі з населенням контакт-центру №1 здійснюватиме прийом населення в понеділок та п’ятницю – з 16.00 до 18.00 год.; а у вівторок, середу та четвер – двічі на день: з 09.00 до 11.00 год. та з 16.00 до 18.00 год. Контактний телефон: 067 530 – 13 – 50 та 067 530 15 38 (додатковий контакт, що працюватиме під час відпустки або хвороби основного спеціаліста).
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