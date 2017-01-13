2017 01 13 14:36:35

Кременчуцькі волонтери щедрували у дитячому психоневрологічному санаторії “Славутич”

ГУ НП у Полтавській області

Сьогодні волонтери Молодіжного Парламенту Кременчука зі щедрівками та розважальною програмою «Щедрий вечір» завітали до Кременчуцького обласного дитячого психоневрологічного санаторію «Славутич». Про це повідомляє

На сьогодні в лікувально-профілактичній установі перебувають 14 дітей з усієї Полтавської області.

У розважальній програмі волонтери-артисти продемонстрували дітям найкращі традиції українського народу відзначати свята Маланки та Василя, вчили їх щедрувати, та наприкінці святкового дійства подарували солодкі подарунки.