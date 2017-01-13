MENU
Полтавщина, Суспільство



2017 01 13 14:36:35

Кременчуцькі волонтери щедрували у дитячому психоневрологічному санаторії “Славутич”

znimok-ekranu-13-01-17-114706

Сьогодні волонтери Молодіжного Парламенту Кременчука зі щедрівками та розважальною програмою «Щедрий вечір» завітали до Кременчуцького обласного дитячого психоневрологічного санаторію «Славутич». Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.

На сьогодні в лікувально-профілактичній установі перебувають 14 дітей з усієї Полтавської області.

znimok-ekranu-13-01-17-114622

У розважальній програмі волонтери-артисти продемонстрували дітям найкращі традиції українського народу відзначати свята Маланки та Василя, вчили їх щедрувати, та наприкінці святкового дійства подарували солодкі подарунки.
znimok-ekranu-13-01-17-114735
Головний лікар Кременчуцького обласного дитячого психоневрологічного санаторію «Славутич» висловила слова щирої вдячності активістам Молодіжного Парламенту Кременчука, з якими протягом багатьох років у закладу склалися добрі дружні стосунки. Вона зауважила, що кожного разу активісти волонтерського молодіжного руху  приїжджають до санаторію з цікавими розважально-розвиваючими програмами та подарунками, тим самим надають дітям неоціненну духовну та соціальну підтримку.  
znimok-ekranu-13-01-17-114653
 

 

Мітки:

Loading...

48 queries in 0,462 seconds.