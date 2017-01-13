Кременчуцькі волонтери щедрували у дитячому психоневрологічному санаторії “Славутич”
Сьогодні волонтери Молодіжного Парламенту Кременчука зі щедрівками та розважальною програмою «Щедрий вечір» завітали до Кременчуцького обласного дитячого психоневрологічного санаторію «Славутич». Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.
На сьогодні в лікувально-профілактичній установі перебувають 14 дітей з усієї Полтавської області.
У розважальній програмі волонтери-артисти продемонстрували дітям найкращі традиції українського народу відзначати свята Маланки та Василя, вчили їх щедрувати, та наприкінці святкового дійства подарували солодкі подарунки.
Головний лікар Кременчуцького обласного дитячого психоневрологічного санаторію «Славутич» висловила слова щирої вдячності активістам Молодіжного Парламенту Кременчука, з якими протягом багатьох років у закладу склалися добрі дружні стосунки. Вона зауважила, що кожного разу активісти волонтерського молодіжного руху приїжджають до санаторію з цікавими розважально-розвиваючими програмами та подарунками, тим самим надають дітям неоціненну духовну та соціальну підтримку.
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