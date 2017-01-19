2017 01 19 13:40:32

Кременчуцькі резервісти проходять навчання на Харківщині

На одному з полігонів у Харківській області розпочалися навчальні збори з резервістами оперативного резерву. Протягом 30 діб резервісти мають удосконалити навички з тактичної, медичної, інженерної та вогневої підготовки, а також виконати програму фахової підготовки, бойового злагодження у складі рот, батальйонів та бригади в ході відповідних навчань та тренувань. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

За інформацією Військового комісару Кременчуцького об’єднаного міського військового комісаріату Романа Сушка, до проведення зборів залучено понад 1000 резервістів оперативного резерву з усіх регіонів України, у тому числі і мешканці Кременчука і Кременчуцького району. Протягом лютого – березня з Кременчука на військові полігони буде направлено ще чотири команди резервістів. Усі залучені на збори запасники – зі складу оперативного резерву першої черги, тобто ті, що вже відслужили за мобілізацією і мають досвід ведення бойових дій у зоні проведення Антитерористичної операції.

Щодо соціального захисту тих, хто наразі знаходиться на зборах резервістів, то під час зборів за ними зберігається робоче місце та середній заробіток на підприємстві, резервісти забезпечуються безплатним харчуванням, військовим одягом та обмундируванням, отримують добові за кожен день перебування на зборах. Крім того, за виконання програми зборів, Міноборони виплатить грошову винагороду у розмірі двох мінімальних зарплат.