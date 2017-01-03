2017 01 03 10:18:54

Кременчуцькі правоохоронці оперативно розкрили жорстоке вбивство жінки (ФОТО)

На місці події кременчуцькі правоохоронці встановили, що загиблою є 68-річна жителька Кременчука. На тілі жінки виявлено тілесні ушкодження.

За підозрою у скоєнні вбивства оперативники затримали 39-річного чоловіка – мешканця будинку, де було знайдено тіло потерпілої.

«У ході проведення досудового розслідування поліція з’ясувала, що наприкінці грудня між затриманим і потерпілою виникла сварка. Під час конфлікту чоловік завдав жінці декілька ударів в область голови. Після того, як жінка знепритомніла, кременчужанин помістив її у мішок та виніс до сміттєпроводу між сьомим та восьмим поверхами в будинку. Експертиза підтвердила, що причиною смерті жінки стали множинні травми голови та крововиливи», – зазначив начальник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар.

На період досудового розслідування кременчужанин перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання, повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.