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Головне, Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 01 03 10:18:54

Кременчуцькі правоохоронці оперативно розкрили жорстоке вбивство жінки (ФОТО)

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Нагадаємо, у ніч на 2-ге січня на лінію «102» до Кременчуцького відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця багатоповерхівки про те, що між поверхами у будинку він виявив тіло без ознак життя, що було загорнуте в мішок.

На місці події кременчуцькі правоохоронці встановили, що загиблою є 68-річна жителька Кременчука. На тілі жінки виявлено тілесні ушкодження.

За підозрою у скоєнні вбивства оперативники затримали 39-річного чоловіка – мешканця будинку, де було знайдено тіло потерпілої.

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«У ході проведення досудового розслідування поліція з’ясувала, що наприкінці грудня між затриманим і потерпілою виникла сварка. Під час конфлікту чоловік завдав жінці декілька ударів в область голови. Після того, як жінка знепритомніла, кременчужанин помістив її у мішок та виніс до сміттєпроводу між сьомим та восьмим поверхами в будинку. Експертиза підтвердила, що причиною смерті жінки стали множинні травми голови та крововиливи», – зазначив начальник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар.

На період досудового розслідування кременчужанин перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання, повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

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За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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