MENU
Полтавщина, Спорт



2017 01 06 19:41:03

Кременчуцькі хокеїсти візьмуть участь у міжнародному турнірі в Польщі

hock

9-11 лютого у польському містечку Катовице відбудеться міжнародний хокейний турнір для збірних Єврочеллендж. У змаганнях візьмуть участь національні збірні команди України, Польщі, Італії та Словенії.

9 лютого команда України зіграє з командою Італії.

10 лютого  з командою Польщі, а 11 лютого Словенії, повідомляє  «Полтавщина Спорт»

 

Loading...

48 queries in 0,377 seconds.