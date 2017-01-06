Кременчуцькі хокеїсти візьмуть участь у міжнародному турнірі в Польщі

9-11 лютого у польському містечку Катовице відбудеться міжнародний хокейний турнір для збірних Єврочеллендж. У змаганнях візьмуть участь національні збірні команди України, Польщі, Італії та Словенії.