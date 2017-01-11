Кременчуцькі дорожники готуються до танення снігу

Протягом останніх днів, коли комунальними службами Кременчука ведеться робота з ліквідації наслідків снігопаду, сили кременчуцьких дорожних служб спрямовані на розчистку зливової каналізації. До роботи залучена максимальна кількість працівників ШРБУ, які розчищають ливнівки від снігу, адже наразі ним забита переважна кількість таких об’єктів. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.
Роботи ведуться на виконання доручення міського голови Віталія Малецького з метою недопущення підтоплень вулиць внаслідок танення снігу, якого наразі на вулицях міста залишається чимало.
11 січня бригади шляхове ремонтно-будівельне управління проводять розчистку ливневих решіток за адресами, вул. Л. Українки, Богаєвського, Чкалова, Хорольській, Гранітній, Пугачова, Київській. Вчора такі роботи були проведені вул. Халаменюка, пр. Свободи,. Л. Українки, Сумській, Горького, Мазепи, Соборній, Ігоря Сердюка, Перемоги, Небесної Сотні.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+