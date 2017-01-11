2017 01 11 11:04:07

Кременчуцькі дорожники готуються до танення снігу

Протягом останніх днів, коли комунальними службами Кременчука ведеться робота з ліквідації наслідків снігопаду, сили кременчуцьких дорожних служб спрямовані на розчистку зливової каналізації. До роботи залучена максимальна кількість працівників ШРБУ, які розчищають ливнівки від снігу, адже наразі ним забита переважна кількість таких об’єктів. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.

Роботи ведуться на виконання доручення міського голови Віталія Малецького з метою недопущення підтоплень вулиць внаслідок танення снігу, якого наразі на вулицях міста залишається чимало.

11 січня бригади шляхове ремонтно-будівельне управління проводять розчистку ливневих решіток за адресами, вул. Л. Українки, Богаєвського, Чкалова, Хорольській, Гранітній, Пугачова, Київській. Вчора такі роботи були проведені вул. Халаменюка, пр. Свободи,. Л. Українки, Сумській, Горького, Мазепи, Соборній, Ігоря Сердюка, Перемоги, Небесної Сотні.