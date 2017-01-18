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Полтавщина, Суспільство



2017 01 18 11:49:26

Кременчуцькі дорожники готуються до танення снігу

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Кременчуцькі дорожники продовжують роботи з розчищення мережі зливової каналізації від снігу. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.

Станом на теперішній час КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» проведено розчистку близько 500 ливнівок у різних мікрорайонах Кременчука.

У першу чергу такі роботи проводилися в тих місцях, де талі води можуть спричинити підтоплення територій.

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Наразі стан цих об’єктів вуличної мережі зливової каналізації дорожники  тримають на особливому контролі, адже після вже проведеного розчищення від постійного руху транспортних засобів вони забиваються снігом.

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