Кременчуцькі дорожники готуються до танення снігу

Кременчуцькі дорожники продовжують роботи з розчищення мережі зливової каналізації від снігу. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.
Станом на теперішній час КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» проведено розчистку близько 500 ливнівок у різних мікрорайонах Кременчука.
У першу чергу такі роботи проводилися в тих місцях, де талі води можуть спричинити підтоплення територій.
Наразі стан цих об’єктів вуличної мережі зливової каналізації дорожники тримають на особливому контролі, адже після вже проведеного розчищення від постійного руху транспортних засобів вони забиваються снігом.
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