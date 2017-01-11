2017 01 11 13:13:43

Кременчуцька міська ЦБС для дорослих разом із польським волонтером запроваджують спільний проект

У центральній міській бібліотеці з’явилася унікальна можливість безкоштовно навчатися та удосконалювати свої знання в польській мові. Заняття буде проводити волонтер з Польщі Варфоломій Ванот. Про це повідомили у Кременчяуцькій міській раді.

Вивчення польської мови – це:

*придбання нових знань та навичок

*постійне збільшення словникового запасу і розмовних виразів

*вдосконалення вашої розмовної польської мови

*цікаві знайомства і спілкування в дружній атмосфері.

Усіх зацікавлених чекають кожного понеділка о 17-30 – польська для початківців та вівторка о 17-30 – «Розмовний клуб» в приміщенні ЦМБ ім. М. Горького (відділ літератури іноземними мовами).

Адреса: вул.Європейська 66/13 (колишня вул.Щорса), Центральна міська бібліотека ім. М.Горького, відділ літератури іноземними мовами.



