Кременчуцька міська ЦБС для дорослих разом із польським волонтером запроваджують спільний проект
У центральній міській бібліотеці з’явилася унікальна можливість безкоштовно навчатися та удосконалювати свої знання в польській мові. Заняття буде проводити волонтер з Польщі Варфоломій Ванот. Про це повідомили у Кременчяуцькій міській раді.
Вивчення польської мови – це: *придбання нових знань та навичок *постійне збільшення словникового запасу і розмовних виразів *вдосконалення вашої розмовної польської мови *цікаві знайомства і спілкування в дружній атмосфері.
Усіх зацікавлених чекають кожного понеділка о 17-30 – польська для початківців та вівторка о 17-30 – «Розмовний клуб» в приміщенні ЦМБ ім. М. Горького (відділ літератури іноземними мовами).
Адреса: вул.Європейська 66/13 (колишня вул.Щорса), Центральна міська бібліотека ім. М.Горького, відділ літератури іноземними мовами.
Контактна особа – зав. організаційно – методичним відділом ЦМБ ім. М.Горького Тетяна Майдак т. 5 – 65 – 04
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+