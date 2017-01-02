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Полтавщина, Суспільство



2017 01 02 10:53:07

Кременчук передав чергову гуманітарну допомогу військовій частині, яка несе службу у зоні АТО

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Днями міський голова Віталій Малецький передав гуманітарну допомогу, придбану за кошти міського бюджету,  представникам 57–ї мотопіхотної бригади в/ч польова пошта В4533, серед  яких кременчужанин Володимир Клевжиць. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

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Це найнеобхідніші військовим матеріально-технічні засоби, зокрема: дизельний генератор Konner&Sohnen 5КВТ; 2 акумуляторні та 2 електричні  шуруповерти; 2 кутові шліфувальні машини; пуско-зарядний пристрій Forte CD-620FP, 220 В; дві сонячні батареї ALTEK ALM -150M; 2 контролери заряду ALTEK СМ 20D; 10 автошин, 6 акумуляторів та 3 набори інструментів, а також  двигун до автомобіля Jeer Cherokee, ноутбук Lenovo та багатофункціональний пристрій Canon, на загальну суму  більше 145 тисяч грн.

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Віталій Малецький зазначив, що кременчуцька міська влада розуміє, що без підтримки місцевих громад військовим підрозділам обійтися дуже важко. Саме тому Кременчук  постійно підтримує ті військові частини, які несуть службу у зоні АТО, на ці цілі в міському бюджеті у 2016 році було виділено 4 млн грн. За ці кошти було придбано те обладнання та будівельні матеріали, які просили командири військових частин. Керівник міста говорить, що в першу чергу, громада допомагає тим військовим підрозділам, де несуть службу її земляки. Разом із цим не відмовляють у допомозі й іншим частинам, які цього потребують. У бюджету наступного року також передбачено більше 4 млн грн на підтримку військових підрозділів, які відстоюють цілісність Україні в зоні АТО.

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Представники військового підрозділу подякували міському голові Віталію Малецькому за ту вагому підтримку, яку надає Кременчук військовим. 

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