2017 01 02 10:53:07

Кременчук передав чергову гуманітарну допомогу військовій частині, яка несе службу у зоні АТО

Днями міський голова Віталій Малецький передав гуманітарну допомогу, придбану за кошти міського бюджету, представникам 57–ї мотопіхотної бригади в/ч польова пошта В4533, серед яких кременчужанин Володимир Клевжиць. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Це найнеобхідніші військовим матеріально-технічні засоби, зокрема: дизельний генератор Konner&Sohnen 5КВТ; 2 акумуляторні та 2 електричні шуруповерти; 2 кутові шліфувальні машини; пуско-зарядний пристрій Forte CD-620FP, 220 В; дві сонячні батареї ALTEK ALM -150M; 2 контролери заряду ALTEK СМ 20D; 10 автошин, 6 акумуляторів та 3 набори інструментів, а також двигун до автомобіля Jeer Cherokee, ноутбук Lenovo та багатофункціональний пристрій Canon, на загальну суму більше 145 тисяч грн.

Віталій Малецький зазначив, що кременчуцька міська влада розуміє, що без підтримки місцевих громад військовим підрозділам обійтися дуже важко. Саме тому Кременчук постійно підтримує ті військові частини, які несуть службу у зоні АТО, на ці цілі в міському бюджеті у 2016 році було виділено 4 млн грн. За ці кошти було придбано те обладнання та будівельні матеріали, які просили командири військових частин. Керівник міста говорить, що в першу чергу, громада допомагає тим військовим підрозділам, де несуть службу її земляки. Разом із цим не відмовляють у допомозі й іншим частинам, які цього потребують. У бюджету наступного року також передбачено більше 4 млн грн на підтримку військових підрозділів, які відстоюють цілісність Україні в зоні АТО.

Представники військового підрозділу подякували міському голові Віталію Малецькому за ту вагому підтримку, яку надає Кременчук військовим.