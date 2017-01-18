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Полтавщина, Суспільство



2017 01 18 14:52:43

Кременчук може стати містом із розвиненою велоінфраструктурою

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Це стане реальністю за умови реалізації Концепції розвитку велосипедного руху міста Кременчука на 2017 – 2027 роки. Проект даної концепції вже навесні цього року  мають обговорювати  за участю депутатів міської ради, громадськості, велоактивістів. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Наразі з проектом Концепції розвитку велосипедного руху міста Кременчука попередньо можна ознайомитися за посиланням: https://www.kremen.gov.ua/index.php/news/main/6090. Як зазначає розробник документу –  начальник відділу з реалізації молодіжної політики УССДМ, депутат Кременчуцької міської ради Микола Шевченко,  всі, хто бажає долучитися до роботи створення сучасної велоінфраструктури Кременчука, має свої бачення щодо цього питання, свої пропозиції  можуть вже зараз направляти на електрону пошту: velokremen@ukr.net

 

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