Кременчук може стати містом із розвиненою велоінфраструктурою

Це стане реальністю за умови реалізації Концепції розвитку велосипедного руху міста Кременчука на 2017 – 2027 роки. Проект даної концепції вже навесні цього року мають обговорювати за участю депутатів міської ради, громадськості, велоактивістів. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

