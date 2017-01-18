Кременчук може стати містом із розвиненою велоінфраструктурою
Це стане реальністю за умови реалізації Концепції розвитку велосипедного руху міста Кременчука на 2017 – 2027 роки. Проект даної концепції вже навесні цього року мають обговорювати за участю депутатів міської ради, громадськості, велоактивістів. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Наразі з проектом Концепції розвитку велосипедного руху міста Кременчука попередньо можна ознайомитися за посиланням: https://www.kremen.gov.ua/index.php/news/main/6090. Як зазначає розробник документу – начальник відділу з реалізації молодіжної політики УССДМ, депутат Кременчуцької міської ради Микола Шевченко, всі, хто бажає долучитися до роботи створення сучасної велоінфраструктури Кременчука, має свої бачення щодо цього питання, свої пропозиції можуть вже зараз направляти на електрону пошту: velokremen@ukr.net
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+