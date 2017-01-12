2017 01 12 11:23:29

КрАЗ розраховує на замовлення ДСНС у 2017 році

Напередодні Нового року рятувальники Донеччини отримали 8 пожежних автомобілів, чотири з яких – автомобілі важкого типу на базі шасі КрАЗ- 65053 колісної формули 6х4. Техніка була закуплена за кошти державного бюджету за результатами проведення процедур відкритих торгів. Автомобілі використовуватим уться для гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій, доставки до місця події підвищеного запасу вогнегасної речовини. Техніка буде направлена рятувальникам міст Слов’янська, Лиману, Маріуполя, Дружківки та Першотравневого району. Про це повідомили у прес-службі ПАТ “АвтоКрАЗ”.

На офіційному заході передачі вантажівок рятувальникам голова ДСНС М.Чечоткін наголосив, що оновлення автопарку у підрозділах ДСНС триватиме й надалі. Державним бюджетом на 2017 рік ДСНС виділено 600 млн. грн. для закупівлі пожежно-рятуваль ної техніки.

Вітчизняний виробник вантажної техніки – ПАТ «АвтоКрАЗ», розраховує, що державні кошти в поточному році будуть націлені на підтримку українського виробництва, забезпечення робочими місцями українців, розвиток економіки країни. Тим більш що Кременчуцький автозавод має усе необхідне: виробничі потужності, відпрацьовані технології, професійні кадри для забезпечення у тому числі й підрозділи ДСНС, різною сучасною ефективною спецтехнікою для гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Зараз лінійка спецтехніки КрАЗ для гасіння пожеж, ліквідації стихійних лих, техногенних катастроф та терористичних атак представлена дуже широко. Це пожежні автоцистерни, автомобілі комбінованого гасіння пожеж, піротехнічні автомобілі, аеродромні пожежні автомобілі, автокрани, ремонтно-евакуац ійні автомобілі, екскаватори, САРМ тощо, базою яких послужили шасі 4х2, 4х4, 6х4, 6х6 із різними компонувальними рішеннями і комплектацією.

Більш піввіковий досвід створення спецтехніки – один з чинників того, що за основними характеристиками : прохідності, обсягами перевезення води і піноутворення, можливості розміщення агрегатів із високою продуктивністю, пожежні КрАЗи – кращі в своєму класі.