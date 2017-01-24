2017 01 24 12:11:19

КрАЗ поліпшить добробут бродівської міської громади

У кінці минулого тижня ПАТ «АвтоКрАЗ» відвантажив на Львівщину черговий комунальний автомобіль, виготовлений згідно виграного у 2016 році тендеру. Кінцеве місце призначення – Бродівська міська рада, яка закупила нову техніку в основному за кошти з екологічного фонду обласного бюджету в рамках реалізації спільної екологічної програми міста Броди та Львівської облради.

20 січня бродівські комунальники вже встигли випробувати новий сміттєвоз, про це йдеться на сторінці міськради м. Броди в фейсбуці. Допомагав місцевим комунальникам в освоєнні нової техніки водій-випробувач , який і доставив машину із Кременчуцького автозаводу до адресату. Сміттєвоз призначений для збору твердих побутових відходів із стандартних контейнерів у кузов сміттєвоза, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.

Спеціалізований універсальний автомобіль-смітт євоз базується на двовісному шасі автомобіля КрАЗ-5401Н2 екологічного класу Євро-5. Це – універсальне шасі із високоергономічн ою кабіною, максимально уніфіковане і адаптоване під різні силові установки та спецнадбудови. Наразі воно одне із найпопулярніших серед комунальників і машзаводів країни. На аналогічних шасі вже встановлено мулососне, вакуумно-прибира льне, сміттєвозне, снігоочисне та інші обладнання для прибирання, ізотермічний фургон. Конструктивно на шасі КрАЗ-5401Н2 передбачено монтаж понад 30 спецнадбудов масою до 10 т для застосування в міському циклі.

Шасі КрАЗ-5401Н2 – дуже маневрений, з мінімальним радіусом повороту 8,5 м.

Спецобладнання, змонтоване на краківському шасі, виготовлено кременчуцькою виробничою компанією «Віва». Об’єм бункеру – 18 кубометрів, завантаження – близько 6 тонн відходів. Крім сміттєвозного, на прохання замовника, до комплектації комунального автомобіля входить інше навісне обладнання: відвал для прибирання снігу із шириною оброблюваної зони проїжджої частини 3 м та змінний грейферний захват, призначений для ліквідації стихійних звалищ, із шириною розкриття захвату грейферного ковша 1200 мм та об’ємом 0, 75 м3.

Міський голова Анатолій Белей зазначив, що востаннє сміттєвози російського виробництва «ГАЗ» для Бродів купували у 2007 році, і ці машини постійно ламаються, тож придбання сучасної вітчизняної техніки економічно обґрунтоване у всіх площинах: запчастини, пальне,кошти з обласного бюджету тощо. Придбання сміттєвоза українського виробника – заводу «КрАЗ» – це один із пунктів Екологічної програми міської ради на 2016 рік, який вдалося успішно реалізувати. Він зауважив, що за умови відповідної підтримки з обласного бюджету у 2017 році, планується придбати ще один аналогічний комунальний автомобіль.

Розширюючи модельний ряд новою перспективною технікою, ПАТ «АвтоКрАЗ» планує забезпечити комунальні, дорожні, фермерські та агрогосподарства країни ефективними малотоннажними спеціальними автомобілями вітчизняного виробництва.