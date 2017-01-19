Конкурс журналістських робіт для регіональних ЗМІ «Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності»
Український кризовий медіа-центр в межах програми DOBRE за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) оголошує конкурс матеріалів регіональних ЗМІ про децентралізацію: нові можливості для громад, досягнення та проблеми реформи.
Децентралізацію наразі називають однією з найуспішніших реформ в Україні. Завдяки цій реформі перед українцями відкрилася можливість створити справжнє та дієве місцеве самоврядування. Окрім повноважень, громади отримали ще й фінансові ресурси для реальних змін. Відремонтовані дороги, освітлені вулиці, теплі дитячі садочки, якісніші медичні послуги – перші відчутні зміни, з яких розпочалися перетворення в громадах після об’єднання. Однак проблем наразі більше, ніж успіхів. Що робити, щоб у децентралізації ставало більше успіхів та менше проблем?
Метою конкурсу є сприяти формуванню конструктивного дискурсу про децентралізацію. Щоб українці мали можливість розуміти суть реформи, її перебіг у своїй області, знати про досягнення вже об’єднаних громад, бачити шляхи вирішення проблем, включатися у творення нової якості місцевого самоврядування у своїй громаді.
До розгляду приймаються матеріали, розміщені вперше у регіональних ЗМІ Дніпропетровської, Івано-Франківської, Харківської, Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської та Тернопільської областей усіх типів (телебачення, радіо, друковані та онлайн-медіа) та усіх форм власності (державної, приватної, комунальної).
Конкурсні матеріали прийматимуться в таких номінаціях:
СТАТТЯ (в друкованому ЗМІ) чи ОНЛАЙН-ПУБЛІКАЦІЯ
ВІДЕОМАТЕРІАЛ
РАДІОМАТЕРІАЛ
Призовий фонд.
В кожній із трьох номінацій передбачені три нагороди :
І премія – 15000 грн.
ІІ премія – 10000 грн.
ІІІ премія – 7000 грн.
Конкурсні матеріали можуть стосуватися як загальних, так і конкретних аспектів децентралізації (об’єднання громад; фінанси; медицина, освіта, адміністративні послуги, культура, екологія в громаді; роль молоді в децентралізації; система урядування та кадри; співробітництво територіальних громад тощо).
Вимоги до конкурсних матеріалів:
має бути вперше розміщений у регіональному ЗМІ не раніше 18 січня 2017 року.
стосуватися децентралізації.
відповідати журналістським стандартам
Критерії оцінки матеріалів:
Відповідність матеріалу тематиці конкурсу
Дотримання журналістських стандартів у висвітленні проблематики (збалансованість, достовірність, повнота інформації);
Збалансоване висвітлення експертних думок, представлення різних точок зору у випадку підготовки аналітичних матеріалів;
Використання візуалізаційних інструментів для підвищення зацікавлення матеріалом, сприйняття та розуміння матеріалу цільовою аудиторією (фото, відео, візуалізації, інфографіки)
Висвітлення у матеріалі власних обґрунтованих висновків, прогнозів та рекомендацій
Глибина дослідження теми та використання достовірних даних
Висвітлення у роботах не лише проблематики, але і потенційно можливих рішень та можливостей
Конкурс не передбачає обмежень щодо кількості медіа-матеріалів від одного учасника, але для подання кожного матеріалу необхідно заповнити окрему анкету.
Щоб взяти участь у конкурсі необхідно у період з 18 січня до 20 березня 2017 року опублікувати матеріал в одному із вказаних вище ЗМІ та заповнити аплікаційну форму за посиланням за посиланням.
Технічні вимоги для номінації “СТАТТЯ”: • кількість друкованих знаків публікації – від 2000 до 15000 др. зн. • загальний обсяг файлу має не перевищувати 10 Мб.
Технічні вимоги для номінації “РАДІОМАТЕРІАЛ”: • хронометраж запису має бути від 1,5 хв. до 30 хв. • загальний обсяг файлу має не перевищувати 100 Мб.
Технічні вимоги для номінації “ВІДЕОМАТЕРІАЛ”: • хронометраж запису має бути від 1,5 хв. до 1 год. • загальний обсяг файлу має не перевищувати 1000 Мб.
Питання щодо конкурсу можна надсилати на електронну пошту t_nychyporenko@ukr.net
Церемонія вручення премій відбудеться в квітні 2017 року в Українському кризовому медіа-центрі.
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