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Полтавщина, Суспільство



2017 01 17 10:52:21

Комунальники Кременчука просять викидати ялинки в спеціально відведених для цього місцях

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Кременчуцькі комунальники почали вивозити ялинки, що прикрашали оселі кременчужан під час Новорічних святкувань. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Комунальники просять кременчужан викидати ялинки у спеціально призначених для цього місцях. Як і минулого року,  зелені деревця необхідно складувати неподалік від контейнерних майданчиків. При цьому не слід засмічувати ними  сміттєві контейнери.  
По мірі накопичення ялинки вивозитимуть  на територію «КАТП – 1628», де вони підлягатимуть процесу переробки.
 

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