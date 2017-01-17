2017 01 17 10:52:21

Комунальники Кременчука просять викидати ялинки в спеціально відведених для цього місцях

Кременчуцькі комунальники почали вивозити ялинки, що прикрашали оселі кременчужан під час Новорічних святкувань. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Комунальники просять кременчужан викидати ялинки у спеціально призначених для цього місцях. Як і минулого року, зелені деревця необхідно складувати неподалік від контейнерних майданчиків. При цьому не слід засмічувати ними сміттєві контейнери.