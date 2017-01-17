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Полтавщина, Спорт



2017 01 17 21:18:54

Команда Кобеляцької ДЮСШ перемогла футзалістів з Горішніх Плавнів

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У  залі Кобеляцької ДЮСШ на  черговому  турі ДЮФЛ області з футзалу команд юнаків 2005-2006 р.н. Команда юнаків «Лідер-2005» виграла у команди «Фламінго» м. Горішні Плавні з рахунком 7:4 та  одержала перемогу 10:0  над командою «Лідер» Білики (тренер В.Савченко). Юнаки  команди  «Лідер» Білики програли 11:3 команді ФК «Полтава».

 

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