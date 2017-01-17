2017 01 17 21:18:54

Команда Кобеляцької ДЮСШ перемогла футзалістів з Горішніх Плавнів

У залі Кобеляцької ДЮСШ на черговому турі ДЮФЛ області з футзалу команд юнаків 2005-2006 р.н. Команда юнаків «Лідер-2005» виграла у команди «Фламінго» м. Горішні Плавні з рахунком 7:4 та одержала перемогу 10:0 над командою «Лідер» Білики (тренер В.Савченко). Юнаки команди «Лідер» Білики програли 11:3 команді ФК «Полтава».