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Культура, Суспільство, традиції



2017 01 07 10:32:47

Колоритні ілюстрації Ольги Йонайтіс на тему «Ніч перед Різдвом» (ФОТО)

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Ольга Йонайтіс – відома ілюстраторка, роботи якої супроводжують чималу кількість дитячих видань – казок, романів, повістей та інших книг. Ілюстрації до повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом» увійшли до видання від Росмен, пише vsviti.com.ua.

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