Клієнти Центра соціальної адаптації допомагають полтавцям долати стихію
Третій рік поспіль клієнти Центра соціальної адаптації допомагають полтавцям долати стихію.
Снігу минулого тижня випало чимало, вони розчистили прилеглі вулиці, зупинки громадського транспорту та двори. Не оминули і під’їзди будинків. Також роблять сигнальні огороджуючи стрічки, щоб попередити перехожих про можливе падіння бурульок із дахів, про це повідомила директор центру адаптації для безхатченків Альона Чікурова.
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