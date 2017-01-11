MENU
Полтавщина, Суспільство



2017 01 11 22:22:41

Клієнти Центра соціальної адаптації допомагають полтавцям долати стихію

15965434_1202366733183168_7059781148575620502_n

Третій рік поспіль клієнти Центра соціальної адаптації допомагають полтавцям долати стихію.

Снігу минулого тижня випало чимало, вони розчистили прилеглі вулиці, зупинки громадського транспорту та двори. Не оминули і під’їзди будинків. Також роблять сигнальні огороджуючи стрічки, щоб попередити перехожих про можливе падіння бурульок із дахів, про це повідомила директор центру адаптації для безхатченків Альона Чікурова.   

15940452_1202366769849831_4028710408263675064_n

15894229_1202366736516501_673333279915736641_n

Loading...

50 queries in 0,391 seconds.