2017 01 11 20:41:12

Кінофестиваль у Брюсселі відкриють стрічкою Довженка “Земля”

З 20 по 22 січня у Брюсселі пройде другий фестиваль українського кіно Ukraine on Film – Borderlines. Цьогорічна концепція Днів українського кіно в Брюсселі – дослідження кордонів. Фестиваль відкриє класична німа стрічка Олександра Довженка «Земля» у супроводі живої музики від знаменитого українського етно-хаос гурту «ДахаБраха». Про це повідомляє ДержКіно України.

Цього року у Брюселі також представлять чотири нових фільми з України, відзначених міжнародними нагородами: «Українські шерифи» режисера Романа Бондарчука, «Маріуполіс» режисера Мантаса Кведаравічюса, а також створені за підтримки Держкіно України фільми «Гніздо горлиці» режисера Тараса Ткаченка та «Рідні» режисера Віталія Манського.