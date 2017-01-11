Кінофестиваль у Брюсселі відкриють стрічкою Довженка “Земля”
З 20 по 22 січня у Брюсселі пройде другий фестиваль українського кіно Ukraine on Film – Borderlines. Цьогорічна концепція Днів українського кіно в Брюсселі – дослідження кордонів. Фестиваль відкриє класична німа стрічка Олександра Довженка «Земля» у супроводі живої музики від знаменитого українського етно-хаос гурту «ДахаБраха». Про це повідомляє ДержКіно України.
Цього року у Брюселі також представлять чотири нових фільми з України, відзначених міжнародними нагородами: «Українські шерифи» режисера Романа Бондарчука, «Маріуполіс» режисера Мантаса Кведаравічюса, а також створені за підтримки Держкіно України фільми «Гніздо горлиці» режисера Тараса Ткаченка та «Рідні» режисера Віталія Манського.
Як йдеться в повідомленні, покази відбудуться у Центрі образотворчих мистецтв BOZAR – найбільшій культурній інституції Бельгії.
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