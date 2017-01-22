2017 01 22 17:35:03

“Кіборги” Донецького аеропорту зустрілись із полтавцями (ФОТО)

20 січня у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва ім. О. Гончара відбувся вечір-зустріч «Ніхто крім нас», присвячений захисникам Донецького аеропорту, які ціною власного життя захищали точку на карті, яку в один момент охрестили стратегічною.

Оборона Донецького аеропорту протривала 242 дня. Перший бій був 26 травня 2014 року, наступного дня після того, як в термінали увійшли бойовики, які заявили, що аеропорт може працювати, але тепер він контролюється ними.

«Сьогодні, через 2 роки після тих страшних подій, ми вирішили згадати про тих, хто там залишився навічно, подякувати тим, хто звідти повернувся. Цю історію не потрібно забувати, на цій історії, на прикладі військового духу нам треба виховувати нові покоління. І врешті решт, це найгероїчніша сторінка у історії АТО» – наголосили організатори заходу.

Під час заходу присутні почули від учасників тих подій їхні історії оборони ДАПу.

«Я завітав на цей вечір для того, щоб розповісти людям, які цікавляться тими подіями, що відбувалося у Донецькому аеропорту, про події, свідком яких я був. Я впевнений, що люди повинні знати правду. Тому вважаю, що необхідно розповідати навіть про неприємні речі, які мали місце під час бойових дій. Мені боляче споглядати за тим, що стільки молодих прекрасних хлопців гинуть на цій війні», – розповів волонтер, батько бійця Іван Данилевський (позивний «Дєд»).

«Я став свідком початку подій, що відбувалися під час захисту Донецького аеропорту. Особисто я брав участь в організації оборони летовища. Спочатку події розвивалися досить хаотично. Жах почався згодом. Вважаю, що криваві подробиці подій повині знати лише підготовлені люди. Не будь-яка людина здатна адекватно сприймати таку інформацію. Я, наприклад, не розумів масштабів подій, що відбувалися, до моменту загибелі мого друга», – згадує військовослужбовець Донецького зонального відділу військової служби правопорядку Денис Туркевич.

Також, присутнім зачитали уривки із книг «Аеропорт» Сергія Лойка та « Ад 242» Ірини Шторгін.