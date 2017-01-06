2017 01 06 13:01:28

Керівництво Полтавщини зустрілося з учасниками Олімпійських та Паралімпійських ігор

У переддень Різдва у Полтавській ОДА відбулася зустріч із учасниками Олімпійських та Паралімпійських ігор. Спортсменів, які у 2016 році стали справжніми героями України, і їхніх наставників вітали голова Полтавської ОДА Валерій Головко, в. о. голови Полтавської обласної ради Анатолій Ханко, заступник голови ОДА Роман Товстий та начальник управління сім’ї, молоді і спорту Олександр Буцький.

Нагадаємо, що на 31 літніх Олімпійських іграх у бразильському Ріо-де-Жанейро у складі збірної виступали 5 спортсменів від Полтавської області. Так, Павло Алтухов прекрасно дебютував на Олімпійських іграх, і йому зовсім трохи не вистачило до медалі. На дистанції 1000 метрів каное-одиночка він посів 5 місце. Натомість наш земляк Дмитро Ярчук у парі з Тарасом Міщуком із Львівщини на дистанції 1000 метрів на каное завоював таку очікувану бронзову медаль.

На 15-их Паралімпійських іграх наші спортсмени показали найвищі результати за всю історію інваспорту Полтавської області. Полтавщину представляли 12 спортсменів, які завоювали 22 медалі, з них 5 золотих, 12 срібних, 5 бронзових. Встановили 4 рекорди Європи, два Світові та один Паралімпійський рекорди. Два з них — Світовий і Паралімпійський — належать Євгенію Богодайку.

— Важко переоцінити ваш вклад у розвиток і імідж України та Полтавщини. Адже ваша перемога — це складова загальної перемоги України, — зауважив під час привітання голова Полтавської ОДА Валерій Головко. — Я вас порівнюю з героями, які зараз на сході захищають незалежність нашої держави. Ваша перемога і ваші здобутки — це наша гордість. Ну а завдання влади, облдержадміністрації та обласної ради — максимально зробити все, щоб вам було комфортно як у спортивному житті, так і у звичайному.

Варто зауважити, що торік на одній із сесій Полтавської обласної ради у рамках підтримки полтавських спортсменів було виділено 3 млн. 850 тис. грн. із обласного бюджету. Ці кошти витратили для поліпшення житлово-побутових умов спортсменам, зокрема, призеру ХХХІ Олімпійських ігор та переможцям ХІ Паралімпійських ігор по 500 тис. грн., іншим учасникам — по 100 тис. грн., їхнім тренерам по 50 тис. грн.

Про співпрацю обох гілок влади говорив і в. о. голови Полтавської обласної ради Анатолій Ханко. А ще передав юнакам і дівчатам вітання від бійців 54-ї бригади.

— Хлопці просили передати вітання і сказати, що ваші спортивні перемоги — це наші військові перемоги у майбутньому. Так само, як і у спортсменів, з того боку було багато «допінгу», але ми його перемагаємо і обов’язково переможемо, — додав Анатолій Ханко.

Як зауважив заслужений тренер України з веслування на байдарках і каное Микола Мацапура, підготовка до Олімпіади була складною, проте він пишається тим, що його вихованці змогли показати справжній клас. Ну а начальник Полтавського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Олександр Верещака нагадав, яких вершин досягли полтавські паралімпійці. Адже уперше двоє наших земляків потрапили до Паралімпійської збірної у 2004 році під час Ігор у Афінах, а торік область представляли в Ріо вже 12 спортсменів, які здобули 22 медалі і спричинили справжній фурор.

До речі, під час зустрічі відбулася символічна передача національного стягу. Заслужений тренер України Галина Бойко від імені спортсменів та тренерів Паралімпійської збірної передала стяг спортсменам, які цього року відстоюватимуть честь Полтавщини у Туреччині на Дефлімпійських іграх. І побажала, щоб синьо-жовтий стяг якомога частіше піднімався над п’єдесталом пошани.

– Від усього відділення плавання хочу висловити щиру подяку Роману Товстому за особисту підтримку нашої школи. На початку підготовки до паралімпійських ігор, за нашим проханням, він посприяв встановленню стартової тумби у басейні “Спартак”. Це дало змогу нашим спортсменам досягати ще кращих результатів”, – подякував заслужений тренер України, директор Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційної-спортивної школи інвалідів Сергій Калайда.