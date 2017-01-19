2017 01 19 16:13:54

Керівництво Полтавщини, депутати та волонтери передали допомогу військовим на передову (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Генератори, вогнегасники, “буржуйки”, дві вантажівки дров, медикаменти та смаколики, – усе це військовим на передову, в Авдіївську промзону та на шахту Бутівка, днями передали голова Полтавської ОДА Валерій Головко, заступник голови ОДА Андрій Пісоцький, депутат Полтавської обласної ради Руслан Рогов, керівник Центру допомоги учасникам АТО у Полтавській області Валерій Довженко, волонтери Сергій Глоба, Іван Собко та Лариса Добридень.

Звідти ж, до Полтави, забрали три автівки, які невдовзі відремонтують на базі обласного АТП та список речей, які необхідні бійцям 72-ї бригади.

“Днями 72-га гвардійська бригада святкувала свій 75-річний ювілей. Невеликою, але бойовою командою їздили на передову, в Авдіївську промку, де зараз стоять хлопці, вітати зі святом. Звичайно, не з порожніми руками, а з гостинцями від громади Полтавщини. До їх збору долучилися волонтери, депутати Полтавської обласної ради, представники ОДА, колишні атовці”, – написав на своїй сторінці у Facebook Валерій Головко.

“Ми виконали завдання військових і отримали нові, будемо працювати далі. Я, як депутат обласної ради, не зупинятимуся на досягнутому, бо разом — ми сила, і тільки об’єднавшись, отримаємо таку довгоочікувану перемогу. Не перестаю дякувати нашим хлопцям за те, що тут, на Полтавщині, маю можливість працювати під мирним небом, і робитиму усе можливе і неможливе для допомоги військовим. Дякую і небайдужим людям, які долучаються до збору допомоги для наших захисників”, – зазначив Руслан Рогов.

Керівник Центру допомоги учасникам АТО у Полтавській області Валерій Довженко:





Військові такій допомозі раді, дякували за підтримку та передавали вітання тим, хто не забуває їх та допомагає. А командир 72-ї ОМБ з позивним “Слав’ян” зазначив, що Валерій Головко – перший очільник області, який особисто відвідав бригаду та передав гуманітарку.

Розповідали і про ситуацію, що складається наразі на передовій і про матеріальне забезпечення, ділилися спогадами та планами на майбутнє.

Нагадаємо, що наприкінці грудня на передовій нагородили 14-ох полтавських військових















