MENU
Головне, Полтавщина, Суспільство, ТОП-новина



2017 01 19 16:13:54

Керівництво Полтавщини, депутати та волонтери передали допомогу військовим на передову (ФОТОРЕПОРТАЖ)

dsc_0090

Генератори, вогнегасники, “буржуйки”, дві вантажівки дров, медикаменти та смаколики, – усе це військовим на передову, в Авдіївську промзону та на шахту Бутівка, днями передали голова Полтавської ОДА Валерій Головко, заступник голови ОДА Андрій Пісоцький, депутат Полтавської обласної ради Руслан Рогов, керівник Центру допомоги учасникам АТО у Полтавській області Валерій Довженко, волонтери Сергій Глоба, Іван Собко та Лариса Добридень.

Звідти ж, до Полтави, забрали три автівки, які невдовзі відремонтують на базі обласного АТП та список речей, які необхідні бійцям 72-ї бригади.

dsc_0063

“Днями 72-га гвардійська бригада святкувала свій 75-річний ювілей. Невеликою, але бойовою командою їздили на передову, в Авдіївську промку, де зараз стоять хлопці, вітати зі святом. Звичайно, не з порожніми руками, а з гостинцями від громади Полтавщини. До їх збору долучилися волонтери, депутати Полтавської обласної ради, представники ОДА, колишні атовці”, – написав на своїй сторінці у Facebook Валерій Головко.

dsc_0112

“Ми виконали завдання військових і отримали нові, будемо працювати далі. Я, як депутат обласної ради, не зупинятимуся на досягнутому, бо разом — ми сила, і тільки об’єднавшись, отримаємо таку довгоочікувану перемогу. Не перестаю дякувати нашим хлопцям за те, що тут, на Полтавщині, маю можливість працювати під мирним небом, і робитиму усе можливе і неможливе для допомоги військовим. Дякую і небайдужим людям, які долучаються до збору допомоги для наших захисників”, – зазначив Руслан Рогов.

Керівник Центру допомоги учасникам АТО у Полтавській області Валерій Довженко:


Військові такій допомозі раді, дякували за підтримку та передавали вітання тим, хто не забуває їх та допомагає. А командир 72-ї ОМБ з позивним “Слав’ян” зазначив, що Валерій Головко – перший очільник області, який особисто відвідав бригаду та передав гуманітарку.

Розповідали і про ситуацію, що складається наразі на передовій і про матеріальне забезпечення, ділилися спогадами та планами на майбутнє.

Нагадаємо, що наприкінці грудня на передовій нагородили 14-ох полтавських військових

dsc_0366

dsc_0364

dsc_0362

dsc_0351

dsc_0349

dsc_0347

dsc_0344

dsc_0341

dsc_0338

dsc_0337

dsc_0335

dsc_0319

dsc_0318

dsc_0314

dsc_0313

dsc_0312

dsc_0309

dsc_0307

dsc_0306

dsc_0304

dsc_0293
 dsc_0288
 dsc_0272
 dsc_0261

dsc_0253
dsc_0251

dsc_0250

dsc_0249

dsc_0247

dsc_0246

dsc_0245

dsc_0244

dsc_0242

dsc_0239

dsc_0234

dsc_0232

dsc_0231

dsc_0230

dsc_0229

dsc_0226

dsc_0225

dsc_0224

dsc_0223

dsc_0219

dsc_0218

dsc_0216

dsc_0213

dsc_0209

dsc_0205

dsc_0203

dsc_0202

dsc_0201

dsc_0196

dsc_0194

dsc_0192

dsc_0175

dsc_0167

dsc_0154

dsc_0148

dsc_0146

dsc_0143

dsc_0139

dsc_0136

dsc_0121

dsc_0119

dsc_0118

dsc_0114

dsc_0110

dsc_0108

dsc_0107

dsc_0104

dsc_0100

dsc_0097

dsc_0095

dsc_0091

dsc_0086

dsc_0083

dsc_0082
 dsc_0079

dsc_0071

dsc_0068

dsc_0062

dsc_0059

dsc_0054

dsc_0050

dsc_0047

dsc_0045

dsc_0034

dsc_0033

dsc_0032

dsc_0031

dsc_0026

dsc_0024-1

Мітки:

Loading...

50 queries in 0,645 seconds.