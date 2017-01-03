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Полтавщина, Суспільство



2017 01 03 15:39:12

Керівником КП «Муніципальна поліція» призначили Максима Березіна

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30 грудня згідно з розпорядженням міського голови Віталія Малецького директором КП «Муніципальна поліція» призначено Максима Юрійовича Березіна.

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