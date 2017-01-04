2017 01 04 15:42:20

Кабмін затвердив новий Порядок призначення і виплати стипендій

За дорученням Прем’єр-міністра спільно зі студентською спільнотою напрацьовано новий алгоритм нарахування стипендій. Порядок призначення і виплати стипендій учням професійно-технічних, студентам (курсантам) вищих державних та комунальних навчальних закладів, аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою навчання, затверджено постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 р. № 1050 . Про це повідомляє “Урядовий портал”.

Нагадаємо, що 23 грудня під час зустрічі зі студентами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Володимир Гройсман наголосив, що система стипендій має мотивувати студентів до успіхів у навчанні та підтримувати якість знань. Глава Уряду зауважив, що у Бюджеті-2017 фонд стипендій було збільшено на 580 млн грн до майже 6 млрд грн, та закликав представників студентського самоврядування долучатися до обговорення системи призначення стипендій.

За словами Прем’єр-міністра, нова система нарахування стипендій має стимулювати до здобуттяякісних знань, що гарантуватимуть молодим людям успіх у майбутньому.

«Якщо ви прийдете на роботу з дипломом, який підтверджує якість знань, якими ви володієте, ви будете успішними. Ви будете мати гарну роботу і гарну заробітну плату, ви будете конкурентними, ви зможете досягти успіху. Це те, що мені потрібно. Сподіваюся на те, що це потрібно кожному з вас, що ви сповідуєте саме таку ідеологію. Тому що тільки освічені люди можуть забезпечити успіх», – підкреслив Володимир Гройсман, звертаючись до студентів.

Постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 р. № 1050 встановлено, що академічні стипендії призначаються згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі навчальних досягнень студента протягом останнього навчального семестру по кожному факультету, курсу, спеціальності. При цьому складова успішності у рейтингу складає не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингових балів визначається навчальним закладом.

До складу комісії, яка вирішує питання призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів, входять не менше 50 відсотків представників студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів. Стипендії студентів, які посядуть найвищі рейтингові позиції, збільшуються на 45 відсотків.

Постанова Уряду «Деякі питання стипендіального забезпечення», яка набуває чинності з 1 січня 2017 року, також визначає інші питання нарахування стипендій, зокрема різним категоріям осіб, що потребують соціального захисту.